Facebook заблокировал Cambridge Analytica за использование личных данных

Социальная сеть Facebook временно заблокировала страницы британских компаний Cambridge Analytica и SCL Group. Как сообщает пресс-служба Facebook, эти компании нарушили правила соцсети при сборе данных пользователей.

Согласно заявлению, данные отправлялись в SCL Group и ее дочернюю компанию Cambridge Analytica через приложение, созданное в 2015 году профессором психологии Кембриджского университета Александром Коганом.

Приложение «This is your digital life» («Это твоя цифровая жизнь») было создано на платформе соцсети и должно было составлять психологический портрет пользователя на основе доступа к его личной информации — списку друзей и отметкам «мне нравится»/ «мне не нравится».

В дальнейшем данные о 270 тысячах пользователей были переданы в SCL Group и Cambridge Analytica.

Cambridge Analytica занимается анализом информации в соцсетях для разработки политической стратегии на выборах. Эта фирма в частности, работала для президентской кампании Дональда Трампа.