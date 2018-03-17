Создатель «Новичка» рассказал об антидоте к яду

Создатель нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок» Вил Мирзаянов рассказал о существовании антидота к яду.

«Первая помощь — это атропин и афин. Еще были разработаны другие антидоты, более сильные. Они есть, они помогают, чтобы как бы прекратить, остановить действие этого отравляющего вещества», — заявил он в интервью Русской службе BBC.

Химик добавил, что противоядия «не вылечивают человека».

По его словам, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные «Новичком» в британском Солсбери, «уже имеют необратимые повреждения» организма.

Он отметил, что у других жителей Солсбери, случайно отравившихся ядом, последствия могут проявиться не сразу — отравляющее вещество имеет «отложенное действие».

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта и с тех пор находятся в критическом состоянии в больнице. Также в больницу в тяжелом состоянии попал полицейский, первым прибывший в их дом. С подозрением на отравление к медикам обратились десятки жителей Солсбери.

По неофициальным данным, яд прибыл в багаже Юлии Скрипаль, приехавшей к отцу из России.

Британские власти обвинили Россию в организации атаки и выслали 23 российских дипломата. В ответ МИД РФ закрывает Британский совет, консульство королевства в Петербурге и высылает 23 сотрудника британской дипмиссии в Москве.