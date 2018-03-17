СМИ узнали о смерти бывшего мужа Чапман из-за передозировки

Бывший муж российской разведчицы Анны Чапман, британец Алекс Чапман умер от передозировки наркотиками, а не вследствие естественных причин, как утверждалось ранее. Об этом пишет газета Daily Mail, ссылаясь на свидетельство о его смерти.

Анна Кущенко вышла замуж за Алекса Чапмана в 2002 году, взяв его фамилию. В 2006 году пара рассталась.

В 2010-м Анна Чапман переехала в США, где ее раскрыли как российскую разведчицу.

Затем Чапман и других разведчиков обменяли на четырех человек, осужденных за шпионаж в России. В числе этих четверых был Сергей Скрипаль, которого пытались отравить в начале марта 2018 года в британском Солсбери.

Алекс Чапман умер в мае 2015 года в возрасте 36 лет.

Анна Чапман после возвращения на родину сделала карьеру на телевидении, она ведет программу «Тайны Чапман» на РЕН ТВ.