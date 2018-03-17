В Иркутской области спасли застрявшую на трассе цирковую труппу

Сотрудники полиции спасли от переохлаждения артистов передвижного цирка, застрявших на трассе в Иркутской области из-за поломки.

Как сообщает пресс-служба МВД, микроавтобус, в котором находилась цирковая труппа, сломался на трассе Бодайбо — Таксимо, в 60 километрах от города Бодайбо.

«Температура воздуха в тот момент опустилась до отметки минус 40 градусов по Цельсию, в связи с чем жизнь и здоровье восьми человек и семи животных оказались под угрозой», — сообщили в пресс-службе.

К месту поломки направили машину ДПС и скорую помощь. Людей и животных доставили в Бодайбо.

«По пути к месту назначения все участники произошедшего отогрелись и выразили полицейским и медикам искреннюю благодарность за оперативную помощь», — говорится в пресс-службе.

Когда произошел инцидент, не уточняется.

По данным Гидрометцентра России, средняя температура в марте в Бодайбо составляет минус 13,2 градуса.

При этом, судя по статистике «Гисметео», температура около минус 30 градусов наблюдалась в городе в самом начале месяца, затем стало теплеть.