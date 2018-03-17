Движение в центре Москвы ограничат из-за концерта в честь присоединения Крыма

В воскресенье 18 марта в центре Москвы будет изменена схема дорожного движения. Как сообщает Единый транспортный портал столицы, ограничения вводятся с 14:00 из-за праздничного концерта «Россия. Севастополь. Крым», который состоится на Манежной площади.

На участке Театрального проезда от Петровки до Лубянской площади будет ограничено движение по крайней правой полосе.

В районе Большого и Малого театров временно будет отменена парковка.

Также на время проведения концерта наземный транспорт не будет останавливаться на остановке «Манежная площадь» на Моховой улице.