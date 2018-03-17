Российский Генштаб сообщил о подготовке США к удару по силам Асада

В Минобороны России считают, что США готовятся ударить по силам президента Сирии Башара Асада, используя в качестве предлога срежиссированные химические атаки. Об этом заявил начальник оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской, сообщает РИА Новости.

По его словам, американские инструкторы якобы уже подготовили несколько групп террористов вблизи города Эт-Танф сирийской провинции Хомс, где находится военная база международной коалиции.

Рудской заявил, что взорвут снаряды с отравляющими веществами.

«Помимо компонентов, боевикам переданы взрыватели, закамуфлированные под сигаретные пачки», — рассказал военачальник. По его словам, боевики переброшены в район города Деръа, к силам Свободной сирийской армии.

Кроме того, отмети генерал, «постановочная химатака» планируется вблизи населенных пунктов Аль-Габит и Калбб-Луза, «для этого туда доставлено 20 контейнеров с хлором».

Ранее на этой неделе постпред США при ООН Никки Хейли предупредила, что Соединенные Штаты могут «начать действовать самостоятельно», если ООН не предпримет мер по остановке наступления сил Асада в Восточной Гуте.

В Минобороны России в ответ заявили, что готовы сбивать американские ракеты, если те будут бомбить Дамаск.