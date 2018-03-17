Из Украины выслали журналистку «России-24» Наталью Гончарову, сообщает Служба безопасности Украины.

Сотрудники спецслужбы установили, что в начале марта россиянка подготовила четыре «провокационных видеоматериала», в которых «в искаженном виде» рассказывалось о ситуации на Украине и наносился вред международному имиджу республики.

По данным СБУ, Гончарова также «планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ» на украинской территории.

Ее выслали из страны «с целью предупреждения противоправных действий». Также журналистке запретили въезжать на Украину в течение трех лет.