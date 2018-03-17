Мэй прокомментировала высылку британских дипломатов

Британское правительство ожидало ответных действий России на высылку дипломатов из-за «дала Скрипаля». Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

«Мы ожидали ответа такого рода», — сказала Мэй на форуме Консервативной партии (цитата BBC).

По ее словам, британское правительство «в ближайшие дни, вместе с союзниками и партнерами» рассмотрит следующие шаги в связи с создавшейся ситуацией.

«Мы никогда не допустим угрозы для жизни британских граждан и других людей на британской земле от правительства России», — отметила премьер.

По ее словам, «реакция России не меняет фактов — совершенного покушения на двух человек на британской земле, для которой нет иного объяснения, кроме того, что за ним стоит российское государство» (цитата Sky News).

Ранее сегодня МИД России заявил о высылке в недельный срок 23-х британских дипломатов, а также о закрытии консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и Британского совета.

Это стало ответом на высылку 23-х российских дипломатов из Великобритании и отказ членов правительства и королевской семьи приехать на чемпионат мира по футболу.

Британские власти обвиняют Россию в попутке убийства экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Москва вину категорически отрицает.