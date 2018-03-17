МИД решил выслать 23 британских дипломатов

В ответ на высылку Великобританией 23-х российских дипломатов Россия объявила персонами нон-грата и высылает такое же количество сотрудников британской дипмиссии. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Объявляются persona non grata и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве», — говорится в ноте, переданной британскому послу в Москве Лори Бристоу.

Кроме этого МИД России принял решение о закрытии генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Как сказано — чтобы уравнять число консульских учреждений двух стран.

Также «в связи с неурегулированностью статуса Британского совета в Российской Федераций прекращается его деятельность».

Также МИД предупредил, что «в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер».

Британский совет — международная организация, представляющая Соединенное Королевство в области культуры и образования.

Британские власти решили выслать российских дипломатов в ответ на отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, его дочери Юлии и первым оказавшимся в их доме полицейского. Правительство Великобритании считает, что за атакой стоят российские власти. В Москве это отвергают.