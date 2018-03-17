Пять человек пострадали в результате взрыва газа в Омске

В одной из многоэтажек Омска произошел хлопок газовоздушной смеси, за которым последовал пожар, сообщает региональный главк МЧС.

После инцидента из дома были эвакуированы 89 человек, включая 12 детей.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области, в результате ЧП пострадали пять человек, передает «Интерфакс».

Среди пострадавших хозяйка квартиры, где произошел хлопок газа. С ожогами 50% тела и переломами она была доставлена в больницу.

Еще один жилец этой квартиры получил небольшие ожоги, ему помощь оказали на месте.

Также помощь была оказана трем женщинам, у которых из-за взрыва повысилось давление. Одна из них была доставлена в больницу с гипертоническим кризом, другим помогли на месте.