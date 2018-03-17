Международный кинофестиваль «Победили вместе» принимает заявки до 31 марта
Севастопольский международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе» продолжает прием заявок. Участвовать можно в документальном и телевизионном конкурсах на военную, историческую, культурную тематику, тему Победы в Великой Отечественной войне, а также побед, свершений и преодолений в личной, частной, хозяйственной и других сферах сегодня. Заявки принимаются от авторов и производящих студий до 31 марта 2018 года.
Заявку можно подать на сайте фестиваля
«Победили вместе» предоставляет возможность творческого старта документалистам всех регионов России, стран бывшего СССР и мира.
В 2018 году в рамках фестиваля состоится Всероссийский Питчинг дебютантов (совместно с Молодежным центром СК РФ), победители которого получат денежные премии и технику от фирмы «Canon».
Заявку на участие в Питчинге можно подать до 25 апреля 2018 года. Подробнее – на официальном сайте Питчинга
Фестиваль пройдет в Севастополе в 14 раз с 15 по 21 мая 2018 г.
Официальное открытие состоится 16 мая, Церемония награждения – 21 мая.
Президент фестиваля – Владимир Меньшов.
Председатель международного жюри – Сергей Мирошниченко.