17 марта 2018, 09:13
Российские лыжницы завоевали серебряные награды Паралимпиады
Российские лыжницы Михалина Лысова и Екатерина Румянцева завоевали серебро зимней Паралимпиады в южнокорейском Пхенчхане, передает ТАСС.
Лысова пришла второй в гонке на 7,5 км классическим стилем среди атлетов с нарушением зрения.
Румянцева заняла второе место в той же гонке среди стоячих спортсменов.
Ранее Лысова завоевала бронзу в лыжной гонке на 15 км, золото в гонке биатлонисток на 6 км и серебро в гонке на 10 км.
Румянцева выиграла золотые медали в биатлонных гонках на 6 км и 10 км, а также в лыжной гонке на 15 км. Кроме того в биатлонной гонке на 12,5 км она завоевала серебро.
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