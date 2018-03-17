Олег Сенцов сообщил о серьезных проблемах со здоровьем в колонии

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм, испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Об этом в Facebook сообщила его сестра Наталья Каплан.

«Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Отмечает, что там здоровье теряется медленно, но безвозвратно», — написала Каплан.

Украинцы Олег Сенцов, Александр Кольченко и Геннадий Афанасьев были осуждены в России за подготовку терактов в Крыму в 2014 году. По версии следствия, они планировали устроить взрывы у вечного огня и памятника Ленину в Симферополе.

Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Наказание он отбывает на Ямале.