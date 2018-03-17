Постпред России при ОЗХО обвинил Лондон и Вашингтон в производстве «Новичка»

Российский посол в Нидерландах, постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил о том, что яд, которым был отравлен Сергей Скрипаль, мог быть получен в США или Великобритании.

«Можно с большой долей вероятности — highly likely — предположить, что вещество, примененное в Солсбери, проистекает из каких-то лабораторий западных стран, где такие разработки успешно велись, о чем свидетельствуют публикации в открытых источниках», — заявил дипломат «Интерфаксу».

«Чтобы не ходить вокруг да около, я прямо вам назову эти страны. Это, в первую очередь, сама Великобритания, а также США», — отметил Шульгин.

О каких публикациях идет речь, дипломат не уточнил.

Шульгин добавил, что «в 90-е годы западные спецслужбы вывезли из России группу наших химиков-экспертов вместе с документацией о некоторых наработках».

«Воспользовавшись этими документами по наработкам, западные страны, мы даже знаем какие, стали продолжать и развивать эти наработки, и в конечном итоге они достигли определенных результатов», — уверен постпред.

Ранее британские власти сообщили, что осужденный в России за шпионаж бывший офицер ГРУ Скрипаль, а также его дочь Юлия и полицейский, первым прибывший в их дом в Солсбери, были отравлены редким нервно-паралитическим ядом «Новичок», который был разработан в СССР.

По данным СМИ, яд прибыл в Солсбери из России в чемодане Юлии Скрипаль.

Британские власти обвинили Москву в организации атаки и выслали 23 российских дипломата.

В России отвергли обвинения и заявили о намерении выслать в ответ сотрудников британской дипмиссии.