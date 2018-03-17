Британский совет выразил разочарование сворачиванием работы в России

Британский совет сообщил, что «глубоко разочарован» требованием российских властей свернуть свою работу в РФ.

«Мы считаем, что когда политические или дипломатические отношения затруднены, культурные связи и образовательные возможности имеют жизненно важное значение для поддержания постоянного диалога между людьми и организациями», — говорится в сообщении, размещенном на сайте совета.

Там отметили, что «по-прежнему привержены развитию долгосрочных международных связей с как Россией, так и с еще более ста другими странами».

Британский совет — некоммерческая организация. При ней действуют курсы обучения английскому языку, а также другие образовательные и культурные программы. Теперь в России они будут заморожены.