18 марта 2018, 17:30
Явка на выборах к 17:00 мск превысила 51%
Заместитель председатель ЦИК России Николай Булаев заявил, что явка избирателей на президентских выборах в России дотигла 51,9% по состоянию на 17:00 мск. Об этом сообщает «Интерфакс».
Между тем, как рассказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, явка на президентских выборах в столице составила 40,06% на 15:00. Его слова приводит агентство городских новостей «Москва».
По данным на 12:00 явка по России составляла 34,72%.
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