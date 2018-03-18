Явка на выборах к 17:00 мск превысила 51%

Заместитель председатель ЦИК России Николай Булаев заявил, что явка избирателей на президентских выборах в России дотигла 51,9% по состоянию на 17:00 мск. Об этом сообщает «Интерфакс».

Между тем, как рассказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, явка на президентских выборах в столице составила 40,06% на 15:00. Его слова приводит агентство городских новостей «Москва».

По данным на 12:00 явка по России составляла 34,72%.