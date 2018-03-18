18 марта 2018, 19:12
Явка на выборах президента приблизилась к 58%
По состоянию на 18:00 мск явка на выборах президента по России приближается к 58%. Об этом сообщает «Интерфакс».
Согласно информации информационного центра ЦИК, на выборах президента по Москве проголосовали 57,74% избирателей.
Заместитель министра обороны Николай Панков заявил, что подавляющее число российских военных, членов их семей и гражданских сотрудников министерства обороны проголосовали на выборах.
«По предварительным данным, явка военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала Вооруженных сил традиционно высокая и превышает на данный момент 98%», - сказал Панков.
К 17:00 мск явка на выборах превысила 50%.
Выборы президента завершатся в 21:00 мск, когда закроются избирательные участки в Калининградской области.
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