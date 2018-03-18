Явка на выборах президента приблизилась к 58%

По состоянию на 18:00 мск явка на выборах президента по России приближается к 58%. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно информации информационного центра ЦИК, на выборах президента по Москве проголосовали 57,74% избирателей.

Заместитель министра обороны Николай Панков заявил, что подавляющее число российских военных, членов их семей и гражданских сотрудников министерства обороны проголосовали на выборах.

«По предварительным данным, явка военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала Вооруженных сил традиционно высокая и превышает на данный момент 98%», - сказал Панков.

К 17:00 мск явка на выборах превысила 50%.

Выборы президента завершатся в 21:00 мск, когда закроются избирательные участки в Калининградской области.