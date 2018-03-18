Бабурин и Сурайкин проголосовали на выборах президента

Кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин отдал свой голос на выборах президента России. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо него, на выборах проголосовал лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Стоит отметить, что Бабурин пришел голосовать на избирательном участке №2151, где ранее отдал свой голос Владимир Путин.

Сурайкин же проголосовал на избирательном участке №137 в Москве.