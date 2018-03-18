К 12:00 явка на выборах президента достигла почти 35%

ЦИК опубликовал обновленные данные по явке избирателей к 12:00 мск на президентских выборах в России. Так, явка составила 34,72%. Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.

Эту информацию подтвердил заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев, уточняет «Интерфакс».

К настоящему моменту завершилось голосование на Дальнем Востоке, Забайкальском крае и некоторых других регионах. «Дальний Восток и Сибирь завершают голосование. Если взять Дальневосточный округ, то на 18:00 по местному времени у них явка уже была выше, чем в 2012 году, и есть основания полагать, что протокольная явка также будет выше», — отметил Булаев.

По состоянию на 11:00 мск явка составляла 16,91%.