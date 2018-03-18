Twitter введет запрет на рекламу криптовалют

Twitter готовится запретить рекламу криптовалют и ICO по примеру Facebook и Google. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Twitter собирается ввести запрет через две недели, он будет действовать во всех странах, сообщает телеканал. Пока официального подтверждения данной информации нет.

Отметим, Facebook ввел аналогичный запрет в конце января, а Google в середине марта предупредил об аналогичных шагах в июне.