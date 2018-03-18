Грудинин и Явлинский отдали голоса на выборах президента

Глава совхоза имени Ленина, кандидат в президенты Павел Грудинин проголосовали на выборах лидера России. Об этом сообщает РИА Новости.

Грудинин проголосовал на избирательном участке в поселке Совхоза имени Ленина около 10:00.

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, который также баллотируется на выборах, отдал свой голос в Крылатском районе Москвы на избирательном участке №2579. Он пришел на участок один и немного пообщался с журналистами.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, еще один кандидат, проголосовал на избирательном участке 2714 в 814-й школе на западе Москвы.