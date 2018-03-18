В Москве стартовали выборы президента

В Москве и Подмосковье в 8:00 открылись избирательные участки на выборах президента России. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего в столице работает более 3,6 тысяч избирательных участков, в области - свыше 4,2 тысяч участков.

В Москве более 200 избирательных участков оборудованы для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, выборы лидера страны впервые стартовали в Крыму и Севастополе. Всего проголосовать смогут около 1,8 млн жителей полуострова. В Крыму открылись 1206 избирательных участков, в Севастополе — 182 участка.