Навальный отказался сотрудничать с Собчак после выборов

Политик Алексей Навальный отказался сотрудничать с кандидатом в президенты Ксенией Собчак после выборов. Его заявление прозвучало в эфире Навальный LIVE.

«Считаю, что будет очень правильным после выборов начать какие-то переговоры о каких-то совместных действиях. Я тебя хотела, Алексей, тоже пригласить, чтобы мы с тобой могли после выборов встретиться и обсудить какие-то дальнейшие шаги», — предложила Собчак.

Однако Навальный в ответ заявил, что «не собирается плести кружева». «Все твои дела отвратительны и лицемерны», — добавил он.

Политик назвал Собчак частью «этой лживой, фальсифицирующей схемы».

Отметим, политик Дмитрий Гудков вместе с Собчак объявили о создании «Партии перемен» на базе «Гражданской инициативы», определив ее как «антипутинскую партию». Гудков предлагал сотрудничать с новым образованием и Навальному.