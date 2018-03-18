Лондон отказал МИД РФ в доступе к Скрипалю

Великобритания отказала российской стороне в доступе к экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю, отравленному в начале марта. Об этом сообщает «Интерфакс».

Лондон обосновал свой отказ тем, что считает Скрипаля британским подданным, заявили в посольстве РФ в Лондоне.

«Мы запросили консульский доступ к Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина», - пояснили в российской дипмиссии.