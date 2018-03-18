18 марта 2018, 18:37
СМИ рассказали о методе отравления Скрипаля
Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля могло произойти посредством вентиляции автомобиля. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники в спецслужбах.
Вещество могли запустить в вентиляционную систему автомобиля BMW, в котором ехал Скрипаль и его дочь.
Ранее сегодня глава МИД Великобритания Борис Джонсон заявил, что Лондон хотел бы совместно с Россией расследовать отравление Сергея и Юлии Скрипаль.
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