Владимир Путин проголосовал на выборах президента

Президент Владимир Путин проголосовал на выборах главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин прибыл на избирательный участок 2151 в Москве. Он находится в Российской академии наук.

Ранее свой голос на выборах отдал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он проголосовал на избирательном участке 75 в школе №2123 в центре Москвы.

Между тем глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проголосовала, используя новый механизм прикрепления к удобному избирательному участку - «мобильный избиратель».

Кандидат в президенты от «Партии роста», бизнес-омбудсмен Борис Титов проголосовал на выборах в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, сообщает ТАСС.