18 марта 2018, 10:37
Водителей обязали носить светоотражающие жилеты
Сегодня, 18 марта, в России вступает в действие новое правило,которое устанавливает обязанность водителей надевать светоотражающую куртку или жилет.
Водитель должен находиться в спецодежде тогда, когда он покидает автомобиль в случае вынужденной остановки вне населенных пунктов. Правило действует и днем, если видимость на дороге значительно ограничена.
Соответствующий пункт правил дорожного движения внесен постановлением правительства.
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