Водителей обязали носить светоотражающие жилеты

Сегодня, 18 марта, в России вступает в действие новое правило,которое устанавливает обязанность водителей надевать светоотражающую куртку или жилет.

Водитель должен находиться в спецодежде тогда, когда он покидает автомобиль в случае вынужденной остановки вне населенных пунктов. Правило действует и днем, если видимость на дороге значительно ограничена.

Соответствующий пункт правил дорожного движения внесен постановлением правительства.