Саакашвили потребовал судить его

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что готов к суду на Украине. Об этом сообщает NewsOne.

«Я подчиняюсь украинским законам, даже если исполнители этих законов — полные шарлатаны... Я приеду в Украину в любой момент. Я требую, чтобы дело возобновили... Я требую быть судимым в украинском суде», — отметил политик.

Саакашвили заявил, что абсолютно уверен в своей правоте.

Между тем его сторонники устроили митинг на майдане Независимости в центре Киева с требованием отставки президента Петра Порошенкою. Об этом сообщает УНИАН.

Всего в акции участвуют около 2 тысяч человек. Некоторые активисты выступают на импровизированной сцене.