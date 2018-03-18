Джонсон рассказал о допуске РФ к расследованию дела Скрипаля

Глава МИД Великобритания Борис Джонсон заявил о готовности Лондона к совместному с РФ расследованию отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также обстоятельств смерти Николая Глушкова. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время Лондон готов предоставить Москве доступ к расследованию. «Мы бы хотели сотрудничества с Россией по этому вопросу в ближайшие дни», — отметил Джонсон.

Кроме того, в комментарии ВВС глава британского МИД заявил, что у Великобритании есть доказательства того, что Россия на протяжении 10 лет занималась производством нервно-паралитического вещества «Новичок».

«В действительности у нас есть доказательства того, что последние десяти лет Россия не только изучала процесс доставки нервно-паралитических веществ с целью совершения убийства, но и создает и накапливает "Новичок"», — сказал он.