Собчак проголосовала на выборах президента

Кандидат в президенты Ксения Собчак отдала свой голос на выборах лидера страны. Она пришла на участок в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Собчак пришла голосовать в сопровождении мужа Максима Виторгана. Она отдала свой голос на участке №158 в детской музыкальной школе имени Людвига ван Бетховена.

Стоит отметить, что Собчак стала последним кандидатом в президенты, проголосовавшим на выборах.