Премьер Японии позвонил Путину с поздравлениями и обсудил с ним ряд проблем
Глава японского правительства Синдзо Абэ созвонился с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с переизбранием на новый срок. Об этом сообщает пресс-служба МИД Японии.
Кроме того, Абэ и Путин обсудили вопрос о заключении мирного договора и усилия по осуществлению совместной экономической деятельности на Курилах.
Также лидеры двух стран «обменялись мнениями» об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Абэ заявил, что использование химического оружия неприемлемо, и важно прояснить факт его применения.
Также Абэ и Путин подтвердили стремление к тесному сотрудничеству с целью денуклеаризации КНДР.
Владимир Путин набрал 76,6% голосов на выборах 18 марта. Явка составила 67,5%.
Инаугурация президента пройдет 7 мая.