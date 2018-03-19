В Крыму Путин получил более 90% голосов

По предварительным данным ЦИК, на президентских выборах в республике Крым за Владимира Путина отдали голоса 92,15% тех, кто участвовал в голосовании. В Севастополе — 90,19% пришедших к урнам избирателей, сообщают РБК и «Российская газета».

Явка в Крыму предварительно составила 71,47%, в Севастополе — 71,44%.

В республике Крым на втором месте по популярности оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 2,2% голосов, на третьем — Владимир Жириновский с 1,81%.

Ксения Собчак, заявлявшая во время кампании, что Крым украинский, получила 1,64% голосов.

В Севастополе на втором месте также Гудинин с 3,59%, на третьем Жириновский с 2,9%, на четвертом — Собчак с 1,3%.

В целом по стране явка составила 67,47%. За Путина проголосовали 76,66% избирателей, пришедших на участки.