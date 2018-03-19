Песков поведал о «впечатляющем» плане Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин имеет понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, исполнение плана уже оформляется с помощью поручений. «У президента есть абсолютно стройный, понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию страны, о чем он и говорил в своем послании Федеральному собранию. Вы знаете, что это план, скажем так, рамочно начал оформляться с выпуском перечня поручений президента, на основе которых уже в том или ином виде будет подготовлена такая дорожная карта. Конечно, наличие такого плана демонстрирует полную концентрацию президента на внутрироссийских делах, на том, чтобы Россия развивалась на основе имеющегося потенциала, на основе новых возможностей, которые предстоит и которые возможно с точки зрения президента открыть», — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря, 19 марта Путин встретится с кандидатами в президенты России.

«Сегодня состоится встреча Путина с кандидатами на должность президента России. Вы знаете, он это делал и в 2012 году, и такая же встреча состоится сегодня. Тем более он только вчера, общаясь с прессой, говорил, что имеет в виду такую встречу провести», — пояснил Песков.

Как отметили в Кремле, избранный президент намерен оценить потенциал других кандидатов на выборах и поддерживать с ними диалог.

Песков считает, что российское общество максимально консолидировано: «Что касается консолидации, вы знаете, общество и так достаточно консолидировано, и консолидировано оно максимально, и консолидировано оно не на фоне чьих-то нападок, а скорее вокруг планов по дальнейшему развитию страны».

По его словам, результаты выборов продемонстрировали это.