Источники рассказали о возможной смене главы Якутии из-за низких результатов Путина

Глава Якутии Егор Борисов может лишиться своего поста из-за слабого результата Владимира Путина в ходе президентских выборов. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и руководству региона.

По данным ЦИК России, в Якутии Путин показал худший результат по стране, набрав 64,38% голосов. А кандидат от КПРФ Павел Грудинин, напротив, показал свой лучший результат — 27,25%.

По словам одного из источников, сам Борисов, понимая, что ему грозит отставка, пытается продвинуть на свой пост гендиректора компании «Алмазы Анабара» Павла Маринычева и начальника главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова.

По данным телеканала, Кремль планирует возобновить серию отставок руководителей регионов, начатую прошлой осенью.

В ходе президентских выборов 18 марта Владимир Путин получил 76,67% голосов. Явка составила около 67,4%.