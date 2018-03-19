ЕС признал результаты президентских выборов за исключением Крыма

Европейский союз не признает проведение выборов президента России в Крыму, говорится в заявлении пресс-секретаря службы внешних связей ЕС Майи Косьянчич.

В целом Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и ОБСЕ, признают, что ЦИК России «эффективно и открыто» проводил выборы, и они прошли организованно, несмотря на проблемы, связанные с тайной голосования и прозрачностью подсчета голосов.

«Мы ожидаем, что Россия рассмотрит нарушения и недостатки, о которых сообщает Миссия по наблюдению за выборами ОБСЕ / БДИПЧ, поскольку они противоречат международным обязательствам РФ», — говорится в заявлении.

На выборах 18 марта победил действующий глава государства Владимир Путин, набрав 76,66% голосов при явке в 67,5%.