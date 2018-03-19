ЦИК назвал явку на выборах президента

Итоговая явка избирателей на выборах президента России 18 марта составила 67,47%. Об этом сообщает Центризбирком после обработки 99,83% бюллетеней, передает «Интерфакс».

Согласно предварительным подсчетам, победу на выборах одержал действующий президент Владимир Путин, набравший 76,65% голосов. Таким образом, за него могли проголосовать 55,7 миллиона человек.

Мировые лидеры начали поздравлять Путина с победой. Поздравительные телеграммы ему направили председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, глава Азербайджана Ильхам Алиев. Также Путина поздравили Рауль Кастро и Диего Марадона.