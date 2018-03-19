Грудинин нашел способ не сбривать усы

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин заявил, что сбреет усы, если видеоблогер Юрий Дудь, с которым он ранее заключил спор, публично признает прошедшие выборы честными. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Что касается усов... Мы с Юрием Александровичем Дудем, которому я это обещал, обязательно встретимся, и как только он на камеру скажет, что он считает эти выборы честными, то я сразу при нем побреюсь, но я хочу услышать от него, что эти выборы честные», — заявил Грудинин.

6 февраля Грудинин дал интервью Юрию Дудю в его программе «вДудь» на YouTube. В конце программы журналист предложил кандидату спор: если Грудинин наберет больше 15% на выборах, то Дудь побреется наголо. В случае, если он наберет меньше 15%, Грудинин пообещал сбрить усы.

По данным ЦИК, Грудинин занимает второе место после Владимира Путина. За него проголосовали 11,9% избирателей.

Грудинин считает, что выборы не были честными.

«То, что было сделано чиновниками, властями, в том числе и СМИ, за время предвыборной гонки позволяет мне сказать, что это были "грязные" выборы, это были выборы, которые не соответствуют мировым стандартам», — заявил он, однако признал их итоги.