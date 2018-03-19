Российским банкам могут разрешить скрывать попавших под санкции акционеров

ЦБ подготовил проекты постановлений правительства, согласно которым российские банки смогут не раскрывать данные о своих акционерах, внесенных в санкционные списки за рубежом. Об этом говорится в ответе ЦБ, опубликованном на сайте банковской ассоциации «Россия».

Ассоциация, как пишет РБК, организовывала встречу представителей банковского сообщества с руководством Центробанка.

ЦБ напоминает, что в 2017 году был принят закон, дающий правительству право ограничивать раскрытие «отдельных видов» общедоступной информации.