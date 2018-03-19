Преподаватели литературы выступили против новых стандартов

Школьные учителя литературы, методисты и преподаватели вузов выступили с открытым письмом в адрес Минобразования России, в котором раскритиковали новые образовательные стандарты по изучению литературы школьниками. Послание опубликовано на сайте «Гильдии словесников».

В нем говорится, что стандарт планируется принять сегодня.

По мнению подписантов, «программа перегружена произведениями (235 произведений за пять лет обучения), зачастую объемными и имеющими сложную художественную природу». Это, указывают преподаватели, «исключает возможность полноценного их освоения, создает риск формального, поверхностного разговора о них на уроке».

Отмечается также, что новый стандарт упраздняет существующие программы, заменяя их единой, где произведения жестко привязаны к конкретному классу школы.

Кроме того, эта единая программа «исключает литературу, популярную среди детей: современную литературу, литературу, написанную для подростков».