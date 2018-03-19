Совбез Великобритании рассмотрит введение новых мер против России

Совет национальной безопасности Великобритании соберется 22 марта, чтобы обсудить дополнительные меры в отношении России в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает телеканал Sky News.

19 марта глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что опровержения российских официальных лиц в связи с отравлением Скрипаля «становятся все более абсурдными».

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил о готовности Москвы к сотрудничеству с Великобританией при расследовании.

Ранее Великобритания объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери. В ответ Россия выслала 23 британских дипломатов, отозвала согласие на открытие британского консульства в Петербурге и Британский совет.