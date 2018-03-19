НАТО призвало Россию раскрыть программу «Новичок»
НАТО призывает Россию «полностью раскрыть все детали своей программы "Новичок" перед Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)». Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает пресс-служба НАТО.
Заявление прозвучало по итогам встречи Столтенберга с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.
По словам генсека, нападение с использованием яда «Новичок» в британском Солсбери «происходит на фоне безрассудного поведения России» — «незаконной аннексии Крыма», дестабилизации Восточной Украины и использования гибридных тактик, включая кибератаки.
Члены НАТО, отметил Столтенберг, едины в осуждении нападения в Солсбери и предложили свою поддержку расследованию, которое проводит Великобритания.
«Реакция России [на обвинения в причастности к атаке] до сих пор демонстрировала явное пренебрежение всеобщим миром и безопасностью», — отметил генеральный секретарь.
4 марта в Солсбери был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они попали в реанимацию из-за воздействия нервно-паралитического вещества, которое британские власти классифицировали как «Новичок» — химоружие, вероятно, производившееся в СССР.
Великобритания официально обвиняет Россию в причастности к атаке. В Москве отрицают причастность к покушению.