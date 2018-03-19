19 марта 2018, 19:42
Банк «Открытие» готов отдать долги ЦБ и объединиться с Бинбанком
Банк «Открытие» получил деньги на то, чтобы рассчитаться с долгами перед ЦБ. Погасив долги, «Открытие» и Бинбанк смогут объединиться, это должно произойти до 1 апреля 2019 года, пишет РБК.
По состоянию на 16 марта, пишет издание, «Открытие» оставалось должно ЦБ 107 млрд рублей.
Деньги на выплату долгов «Открытию» предоставил Бинбанк, который, в свою очередь, получил их от Рост Банка. Кума кредита Рост Банка Бинбанку составляла более 750 млрд рублей, рассказал источник издания.
При этом сам Рост Банк получил средства от ЦБ в рамках санации.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое