Для проезда болельщиков ЧМ-2018 через Белоруссию подготовят «план Б»

Если Россия и Белоруссия не успеют до лета ратифицировать соглашение о взаимном признании виз, то стороны могут ввести «план Б», предполагающий временное действие этого договора.

Такие меры, как узнал «Коммерсантъ», потребуются, чтобы болельщики, спортсмены и журналисты, въезжающие в РФ через Белоруссию, не столкнулись на границе с трудностями.

Речь идет о тех, кто приедет на чемпионат мира по футболу.

«Отличить тех, кто едет на чемпионат, от прочих приезжающих несложно. Со спортсменами все понятно, а у болельщиков будут ID-карты», — заявил изданию один из дипломатов.

В 2018 году Россия впервые в истории примет футбольный ЧМ. Соревнования пройдут с 14 июня по 15 июля.