Порошенко назвал данные по выборам в Крыму фальсификацией

Президент Украины Петр Порошенко считает результаты по выборам президента России в Крыму сфальсифицированными.

«Ни зафиксированная "явка", ни нарисованный "результат" не соответствуют реальной активности жителей полуострова. Обнародованные официальные "данные" являются ни чем иным, как фальсификацией. И говоря известным российским фразеологизмом это "филькина грамота"», — говорится в заявлении Порошенко, которое приводит его пресс-служба.

По предварительным данным избиркомов республики Крым и Севастополя, явка в обоих регионах составила около 71,5%. За Владимира Путина отдали голоса более 92% проголосовавших в Крыму и более 90% из тех, кто голосовал в Севастополе.

По мнению Порошенко, Кремль будет использовать эти данные «в гибридной информационной войне, которую он ведет не только против Украины, а против всего мира».

Он также отметил, что проведение выборов в Крыму является «очередным грубым нарушением Россией международного права».