Небольшие дозы виагры снижают риск рака

Исследователи из Центра исследования рака в Джорджии и Медицинского колледжа Университета Огасты установили, что небольшие ежедневные дозы препарата силденафила, известного под коммерческим названием виагра, снижают вероятностью появления колоректального рака – опухолей толстой и прямой кишки. Пока этот эффект был продемонстрирован на лабораторных мышах, генетически предрасположенных к появлению этого вида опухолей. Препарат подмешивали мышам в питьевую воду.

По словам исследователя Даррена Браунинга (Darren D. Browning) препарат вдвое уменьшает количество полипов в кишечнике, а именно эти скопления клеток могут давать начало опухоли. Ученые намерены провести клиническое испытание препарата как профилактического средства от колоректального рака среди пациентов с высоким риском развития этого вида опухоли, например, имеющих много случаев заболевания у родственников, множественные предыдущие полипы и страдающих хроническим воспалением кишечника.

Виагра лучше всего известна своей способностью расслаблять гладкую мускулатуру вокруг кровеносных сосудов, облегчая их наполнение кровью. Это свойство помогает как эректильной дисфункции, так и легочной гипертензии – повышения давления в малом круге кровообращения из-за сужения сосудов. Поэтому виагру используют для лечения недоношенных младенцев с легочной гипертензией. Но вот механизм воздействия препарата на полипы кишечника неясен. Судя по всему, он подавляет избыточную пролиферацию клеток кишечника и способствует нормальной дифференцировке клеток, а также усиливает процесс естественного устранения аномальных клеток. Исследование опубликовано в журнале Cancer Prevention Research.