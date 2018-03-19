Путин на выборах набрал рекордные 76,66% голосов

Президент Владимир Путин после обработки 99,83% протоколов набирает на выборах главы государства рекордные 76,66% голосов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующие данные были объявлены на заседании ЦИК РФ 19 марта.

Явка избирателей на выборах, по предварительным данным, составила 67,47%, или 73,36 млн человек. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Она связала высокий уровень явки с широкой информационной кампанией.