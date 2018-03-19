Путин ответил на вопрос о планах изменить Конституцию и находиться у власти пожизненно

Президент России Владимир Путин пока не планирует реформировать Конституцию страны. Об этом он заявил, выступая в своем предвыборном штабе.

«Пока я никаких реформ не планирую», — цитирует главу государства РБК.

Отвечая на вопрос, собирается ли он участвовать в президентской кампании в 2030 году (то есть после нынешнего шестилетнего срока и шести лет, когда у власти по Конституции должен будет находиться другой президент), Путин ответил:

«Послушайте меня, мне кажется, то, что вы говорите, — это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что, до 100 лет здесь буду сидеть? Нет».

Избранный президент также ответил, что начал «предметно думать» о составе будущего правительства.

«Предметно начинаю думать с сегодняшнего дня», — приводит его слова ТАСС.

Глава государства добавил, что в правительстве «основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации», которая состоится 7 мая.

После обработки 99,81% бюллетеней Путин набирает 76,67% голосов избирателей, представитель КПРФ Павел Грудинин получает 11,79% голосов, Владимир Жириновский — 5,66%, Ксения Собчак — 1,67%, Григорий Явлинский — 1,04%. Остальные кандидаты набирают менее одного процента голосов.