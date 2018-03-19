Путин назвал обвинения РФ по делу Скрипаля чушью

Президент Владимир Путин на своей пресс-конференции прокомментировал дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Президент заявил, что узнал о случившемся из СМИ.

«Если бы это было боевое отравляющее вещество, люди погибли бы на месте. У России нет таких средств, мы все уничтожили под контролем наблюдателей», — отметил Путин.

Президент заявил о готовности Москвы к сотрудничеству с Великобританией при расследовании.

По мнению Путина, все выдвинутые обвинения в причастности к отравлению российской стороны — «чушь, бред, нонсенс». По его словам, в России никто не позволил бы себе такие выходки накануне выборов и чемпионата мира по футболу.