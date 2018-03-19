ГД рассмотрит материалы о домогательствах Слуцкого в закрытом режиме

Комиссия Госдума по этике на этой неделе изучит материалы дела о домогательствах к журналисткам со стороны главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу комиссии Отари Аршбу.

По его словам, рассмотрение жалоб будет проходить в закрытом режиме, комиссия соберется не позднее 22 марта.

Ранее корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова, заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук обвинили Слуцкого в домогательствах.

Сам Слуцкий сначала отверг все обвинения, а позднее попытался извиниться перед журналистками на своей странице в соцсети.