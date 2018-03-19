Посол России вызван в МИД Швеции в связи с делом Скрипаля

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев вызван в МИД королевства в связи с заявлением Марии Захаровой о том, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое использовали для отравления людей в Солсбери, могло быть родом из Швеции.

4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим ядом в британском городе Солсбери. Как выяснили местные специалисты, отравляющее вещество относится к классу «Новичок» — над таким химоружием работали в позднем СССР. Лондон официально обвинил Москву в отравлении Скрипалей.

В ответ постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин и официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщили, что препарат могли произвести на Западе.

По словам Захаровой, наиболее вероятный источник происхождения яда — это Великобритания, Словакия, Чехия или Швеция.

«Мы можем подтвердить, что российский посол вызван в МИД во вторник [20 марта]. Речь идет о заявлении представителя МИД Захаровой», — заявили ТАСС в МИД Швеции.